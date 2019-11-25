Экс-нардепа Розенблата признали виновным в конфликте интересов при обращении в НАПК

Однако из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об админнарушении закрыли.

Бывшего народного депутата Борислава Розенблата признали виновным в конфликте интересов при направлении депутатского обращения в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2018 году. Соответствующее решение вынес Печерский районный суд г. Киева , пишут "Українські новини" со ссылкой на собственный источник.

Также информацию о признании виновным экс-парламентария сообщили на странице Cпециализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, однако имени политика не назвали.

В САП пояснили, что бывший депутат умышленно действовал в условиях конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил депутатское обращение в НАПК относительно полной проверки декларации сотрудника правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат несколько раз получил неправомерное вознаграждение. В результате этого нардеп был раскрыт и получил подозрение в 2017 г.

"Однако из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об админнарушении закрыли. Это постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано экс-депутатом", - подытожили в САП.

Напомним, что Розенблат также является фигурантом так называемого янтарного дела. В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ , которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области.

Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с нардепом Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

В действиях Борислава Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Максима Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

В феврале 2018 САП завершила досудебное расследование, однако это не помешало Розенблату вновь баллотироваться на парламентских выборах летом 2019.