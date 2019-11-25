Экс-нардепа Розенблата признали виновным в конфликте интересов при обращении в НАПК

Однако из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об админнарушении закрыли.

Экс-нардепа Розенблата признали виновным в конфликте интересов при обращении в НАПК
Борислав Розенблат
Фото: Україна Молода

Бывшего народного депутата Борислава Розенблата признали виновным в конфликте интересов при направлении депутатского обращения в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2018 году. Соответствующее решение вынес Печерский районный суд г. Киева, пишут "Українські новини" со ссылкой на собственный источник.

Также информацию о признании виновным экс-парламентария сообщили на странице Cпециализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, однако имени политика не назвали.

В САП пояснили, что бывший депутат умышленно действовал в условиях конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил депутатское обращение в НАПК относительно полной проверки декларации сотрудника правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат несколько раз получил неправомерное вознаграждение. В результате этого нардеп был раскрыт и получил подозрение в 2017 г.

"Однако из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об админнарушении закрыли. Это постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано экс-депутатом", - подытожили в САП.

Напомним, что Розенблат также является фигурантом так называемого янтарного дела. В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области.

Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с нардепом Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

В действиях Борислава Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Максима Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

В феврале 2018 САП завершила досудебное расследование, однако это не помешало Розенблату вновь баллотироваться на парламентских выборах летом 2019.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа БелоцерковцаНАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца
Совет по свободе слова поддержал журналистов в конфликте с ПортновымСовет по свободе слова поддержал журналистов в конфликте с Портновым
На должность главы НАПК претендуют 32 человекаНа должность главы НАПК претендуют 32 человека
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа ИщенкоНАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Ищенко
Труханов решил взять в советники экс-нардепа, которого называли несостоявшимся "комендантом Бессарабии"Труханов решил взять в советники экс-нардепа, которого называли несостоявшимся "комендантом Бессарабии"
Экс-нардепа Святаша объявили в розыскЭкс-нардепа Святаша объявили в розыск
"Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома""Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома"
НАБУ завершило расследование недекларирования авто экс-главой НАПК КорчакНАБУ завершило расследование недекларирования авто экс-главой НАПК Корчак
Посол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на ДонбассеПосол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе
В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИВ доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости