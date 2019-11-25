Министр Военно-морских сил США отправлен в отставку

Трамп предложит на этот пост нынешнего посла в Норвегии.

Министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер отправлен в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере .

На его место будет выдвинут посол США в Норвегии, адмирал Кен Брэйтуэйт.

"Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность... Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта на нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу", - написал Трамп.

Уйти в отставку Спенсера попросил глава Пентагона Марк Эспер. Возможная причина - потеря доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане.

Напомним, 22 ноября у советник президента Украины Игорь Новиков сказал, что Зеленский может встретиться с Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года.