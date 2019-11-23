Начальник Генштаба прокомментировал состояние возвращенных Россией кораблей

"Когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю".

Начальник Генштаба прокомментировал состояние возвращенных Россией кораблей
Фото: president.gov.ua

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак подтвердил, что РФ разграбила украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" перед возвращением

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему РоSSия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал Хомчак.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Напомним, что в ноябре 2018 года РоSSия захватила в нейтральных водах возле Крыма три украинских корабля и их экипаж - 22 моряка и двоих сотрудников СБУ, которые находились на борту. Люди вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РоSSийской Федерацией удерживаемых лиц, а корабли - 20 ноября.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы и плафоны.

В ФСБ в ответ заявили, что вернули украинские корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

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