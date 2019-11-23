Луценко говорил Джулиани, что посол США хочет сделать Сытника президентом

Бывший генпрокурор мерился количеством приговоров с НАБУ.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко во время январской встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани говорил, что посол США Мари Йованович хочет сделать главу НАБУ Артема Сытника президентом.

Об этом свидетельствуют документы Государственного департамента США , обнародованные на сайте American Oversight.

В ходе разговора, который состоялся в одном из нью-йоркских небоскребов, Луценко рассказал, что в Украине существуют Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, которым посол Йованович якобы покровительствовала.

"Г-н Луценко заявил, что посол Йованович тратит деньги на хорошие связи с общественностью для НАБУ. Г-н Луценко заявил, что у НАБУ нет никаких результатов. НАБУ открыло около 300 уголовных производств, которые привели всего лишь к 23 сделкам со следствию. Г-н Луценко также заявил, что посол Йованович говорила, что сделает Сытника президентом", - сказано в одной из докладных записок.

В ходе разговора Луценко упоминал также о вражде между прокурором Назаром Холодницким и директором НАБУ Артемом Сытником; об "амбарной книге" Партии регионов; о 7 млрд долларов в фонде Franklin Templeton, которые были якобы незаконно выведены из Украины; о том, что считает своего предшественника Виктора Шокина честным человеком.

Также они говорили о деле Burisma и выплатам Хантера Байдена (сын бывшего вице-президента США), который входил в совет ее директоров.

Луценко показывал Джулиани документ, полученный в Латвии, согласно котором Burisma выплатила около $16 млн двум компаниям (Wirelogic Technology - $14,666 млн, Digitex - $1,9 млн) и четырем физлицам (Александр Квасьневский - $1,15 млн, Алан Аптер - $303 тыс., Девон Арчер и Хантер Байден). По оценкам Луценко, общая сумма могла достигать $100 млн.