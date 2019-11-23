На Донбассе один военный погиб, один - ранен

Сообщается, что боец погиб в результате ДТП.

На Донбассе один военный погиб, один - ранен
Фото: Макс Левин

В пятницу, 22 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов: у Талаковки и Водяного, неподалеку Песков, Тарамчука, дважды у Красногоровки.

Восемь обстрелов роSSийские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шум, Новгородского, дважды у Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.

Ранения в результате обстрелов получил один украинский защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

С начала текущих суток роSSийские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, вчера на Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой. Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против МадуроГуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию РадыАдвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьмуПрезидент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму
Умер военный, пострадавший во время взрыва в БалаклееУмер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее
Блок рекламы


Похожие новости
В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)
В партии "Слуга народа" ни один человек не работает официально, - КИУВ партии "Слуга народа" ни один человек не работает официально, - КИУ
На Донбассе погиб старший лейтенант Богдан ШацкийНа Донбассе погиб старший лейтенант Богдан Шацкий
За сутки на Донбассе были ранены три украинских военныхЗа сутки на Донбассе были ранены три украинских военных
В штабе ООС опровергли данные ОБСЕ о взрывах на участке разведения на ДонбассеВ штабе ООС опровергли данные ОБСЕ о взрывах на участке разведения на Донбассе
Все правительственные колл-центры планируют объединить в одинВсе правительственные колл-центры планируют объединить в один
На Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООСНа Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООС
В зоне ООС погиб украинский военныйВ зоне ООС погиб украинский военный
Тейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не ПорошенкоТейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не Порошенко
В Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений КоростелевВ Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев
Последние новости
Подгружаем последние новости