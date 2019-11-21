Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Снятие моратории раскроет потенциал сельского хозяйства и ускорит развитие экономики.

Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
Фото: Макс Левин

Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли.

Об этом говорится в заявлении послов в твиттере.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года. Ограничения по концентрации земли пока что установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства. Их планируют пересмотреть.

В законопроекте также прописано разрешение на покупку земли иностранцами с 2024 года, но это положение тоже обещают убрать перед вторым чтением.

В Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно была де-факто запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и ЧехииЗеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследованийГенпрокуратура Украины с 20 ноября прекратит проведение досудебных расследований
The New York Times начала правильно писать название столицы Украины
Луценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему УкраиныЛуценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему Украины
Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или ПольшиЛукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши
Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - МендельКоломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель
Референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением не будет, - РазумковРеферендума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением не будет, - Разумков
В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"
Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашенийПристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости