Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму

"Крым и Донбасс - это Украина. На этом можно поставить точку. Это и есть позиция Чехии".

Чехия считает Крым украинским.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом.

"Что касается позиции господина премьер-министра, она мне очень нравится. Мы с этого начинали, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можно поставить точку. Это и есть позиция Чехии к гражданам Украины и нашему суверенитету", - подчеркнул Зеленский.

Подтверждение официальной позиции Чехии потребовалось в связи с тем, что в конце октября президент этой страны Милош Земан принял в Праге делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РоSSии.