Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму

"Крым и Донбасс - это Украина. На этом можно поставить точку. Это и есть позиция Чехии".

Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму
Фото: president.gov.ua

Чехия считает Крым украинским.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом.

"Что касается позиции господина премьер-министра, она мне очень нравится. Мы с этого начинали, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можно поставить точку. Это и есть позиция Чехии к гражданам Украины и нашему суверенитету", - подчеркнул Зеленский.

Подтверждение официальной позиции Чехии потребовалось в связи с тем, что в конце октября президент этой страны Милош Земан принял в Праге делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РоSSии.

Земан открыто придерживается пророSSийских позиций. В 2017 году, выступая на сессии ПАСЕ, Земан советовал Украине отказаться от Крыма в обмен на компенсацию. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка тогда заметил, что заявления Земана по Крыму противоречат внешнеполитическому курсу Чехии.

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