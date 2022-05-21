В научном сообществе ответили Зеленскому о плагиате Шкарлета

Ирина Егорченко отметила, что плагиат руководителя образования становится причиной девальвации системы и самого образования, информирует ZN.ua.

В научном сообществе ответили Зеленскому о плагиате Шкарлета

Большие ошибки, сделанные до войны, во время войны превращаются в еще большие в сотни и тысячи раз ошибки и трагедии. Старшая научная сотрудница Института математики НАН Украины, кандидат физико-математических наук Ирина Егорченко не может согласиться с тем, что списанные научные статьи, то есть воровство чужой интеллектуальной собственности, сегодня превратились в мелочи, о которых не стоит говорить. Об этом она пишет в статье для ZN.UA «Плагиат Шкарлета: почему это важно даже во время войны».

«Академический плагиат — 100% гарантия проблем с достоинством, компетентностью, уважением к себе и другим людям», – пишет автор.

По ее словам, академический плагиат означает, что каждый благоразумный человек не может доверять плагиатору, потому что он публично солгал, когда выдал чужую работу за свою. Егорченко отметила, во время недавней встречи со студентами президент Владимир Зеленский намекнул, что их нежелание закрывать глаза на недостойность и недобродетель, называются невзрослостью.

«Нет, взрослость – это честный взгляд на реальность. А нежелание видеть серьезные неприятные проблемы, которые создают недобросовестные некомпетентные люди — даже если эти люди кажутся приятными — это как раз инфантилизм», – добавила Егорченко.

Плагиат руководителя образования, которым сейчас является Сергей Шкарлет, а значит пренебрежение ценностями достоинства, добродетели, уважения к людям, приводит и к девальвации системы образования, пояснила Егорченко.

«Очень надеюсь, что к этим взрослым людям присоединятся руководители государства, и, несмотря на нулевой приоритет науки и образования в нашей стране, все же подумают о будущем и сделают соответствующие кадровые выводы. И чем быстрее, тем лучше. Чем дальше, тем хуже будут последствия для страны. Из гнилых кирпичей храма не построишь», – добавила автор.

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