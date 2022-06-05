"Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне" - в офисе президента ответили на заявления спикера парламента Венгрии

В офисе президента Украины жестко отреагировали на недавние заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера относительно психического состояния Владимира Зеленского. Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига дал оценку деятельности политиков страны - соседа и заверил, что мудрые венгерский и украинский народы будут всегда поддерживать дружеские отношения. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook .

« Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне. У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года. С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли «политиков» – а еще если откликается изнутри фашистская ДНК », – написал Сибига.

Заместитель председателя Офиса президента Украины напомнил спикеру парламента Венгрии о Корюковской трагедии, которая произошла на Черниговщине в годы Второй мировой войны, и поинтересовался какую бы оценку Ласло Кевер дал тем событиям.

« История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие «персоны» останутся на свалке истории », - подчеркнул Андрей Сибига.

Также он уверен, что, несмотря на заявления и действия «временных политиков», мудрый венгерский народ всегда будет поддерживать дружеские отношения с украинским народом.