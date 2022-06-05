"Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне" - в офисе президента ответили на заявления спикера парламента Венгрии

Заместитель главы офиса президента напомнил автору высказывания о психической болезни Владимира Зеленского, о Корюковской трагедии и подчеркнул, что венгерский и украинский народы всегда будут иметь дружеские отношения, информирует ZN.ua.

В офисе президента Украины жестко отреагировали на недавние заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера относительно психического состояния Владимира Зеленского. Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига дал оценку деятельности политиков страны - соседа и заверил, что мудрые венгерский и украинский народы будут всегда поддерживать дружеские отношения. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook.

« Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне. У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года. С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли «политиков» – а еще если откликается изнутри фашистская ДНК », – написал Сибига.

Заместитель председателя Офиса президента Украины напомнил спикеру парламента Венгрии о Корюковской трагедии, которая произошла на Черниговщине в годы Второй мировой войны, и поинтересовался какую бы оценку Ласло Кевер дал тем событиям.

« История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие «персоны» останутся на свалке истории », - подчеркнул Андрей Сибига.

Также он уверен, что, несмотря на заявления и действия «временных политиков», мудрый венгерский народ всегда будет поддерживать дружеские отношения с украинским народом.


Дарья Кепова, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента ВенгрииУкраинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии
Спикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес ЗеленскогоСпикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес Зеленского
Спикер парламента Венгрии резко высказался по поводу психического состояния ЗеленскогоСпикер парламента Венгрии резко высказался по поводу психического состояния Зеленского
Уничтожена почти "в ноль": в Офисе президента сообщили об удачном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеУничтожена почти "в ноль": в Офисе президента сообщили об удачном контрнаступлении ВСУ на Херсонщине
Вице-президент Європарламента предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕСВице-президент Європарламента предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС
Испания продолжает последовательно поддерживать Украину — офис президентаИспания продолжает последовательно поддерживать Украину — офис президента
Беларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атакуБеларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атаку
В Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицуВ Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицу
В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"
Глава немецкой промышленности признал, что односторонняя зависимость от причуд “какого-то роSSийского президента” была исторической ошибкойГлава немецкой промышленности признал, что односторонняя зависимость от причуд “какого-то роSSийского президента” была исторической ошибкой
Последние новости
Подгружаем последние новости