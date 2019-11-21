Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"

Президент уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет полезным для Украины.

Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Фото: Пресс-служба президента

В рамках председательства Чехии в "Вышеградской четверке" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) Украина усилит взаимодействие с этой группой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его официальный Telegram-канал.

"Уверен, что опыт интеграции этих государств в Европейском Союзе будет для нас очень полезным", - отметил президент.

"Мощный состав представителей чешских деловых кругов, сопровождающих премьера Андрея Бабиша, свидетельствует, что наши шаги по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес. Верю, что украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю", - добавил Зеленский.

Напомним, в Украине с официальным визитом находится премьер-министр Чехии Бабиш с большой делегацией бизнесменов. На совместном брифинге с украинским премьером Алексеем Гончаруком он ранее заявил, что Чехия неуклонно поддерживает суверенитет и целостность Украины в международно признанных границах и рассчитывает на конкретные шаги по его возобновлению после "нормандской встречи".

Отметим, что ранее президент Чехии Милош Земан признал Крым роSSийским.

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