Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"

Портнов обеспокоен угрозой свободе слова, поскольку он стал телеведущим канала «112 Украина».

Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"
Андрей Портнов
Фото: Макс Требухов

Экс-глава Администрации Януковича Андрей Портнов ходил в Офис президента с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов Радио Свобода". Об этом сообщает ОП.

Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку "является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание".

В ОП заявили, что приняли к сведению аргументы Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы "Схем" (проект "Радио Свобода") за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявлял, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности. После чего полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода".

14 ноября Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезонаТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистамиМВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Йованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" ТрампаЙованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" Трампа
Конгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла СШАКонгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла США
Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)
Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэУкраина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ
Скороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - КорниенкоСкороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - Корниенко
Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"
Премьер-министром Молдовы стал советник президента ДодонаПремьер-министром Молдовы стал советник президента Додона
Мазур уже вернулся к работе в Офис омбудсменаМазур уже вернулся к работе в Офис омбудсмена
Последние новости
Подгружаем последние новости