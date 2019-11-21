Гончарук и глава сейма Литвы обсудили недопустимость реализации "Северного потока-2"

Литва поддерживает Украину в этом вопросе.

Гончарук и глава сейма Литвы обсудили недопустимость реализации "Северного потока-2"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис обсудили недопустимость реализации проекта роSSийского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

"Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарен Литве за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - цитирует пресс-служба слова Гончарука.

Премьер также поблагодарил литовских коллег за поддержку Украины на Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, во время голосования делегатов Литвы "против" возвращения РФ полномочий в ассамблее.

Напомним, Немецкий Бундестаг 13 ноября принял поправки к газовой директиве ЕС. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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