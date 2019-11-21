ОБСЕ не признала белорусские парламентские выборы

Наблюдатели ОБСЕ заявили о "серьезных процедурных проблемах при подсчете голосов".

ОБСЕ не признала белорусские парламентские выборы

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Беларуси, которые состоялись 17 ноября, наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не признали соответствующими международным стандартам. Об этом сообщает Еuroradio со ссылкой на спецкоординатора ОБСЕ Маргарету Седерфельт.

Наблюдатели ОБСЕ заявили о "серьезных процедурных проблемах при подсчете голосов".

"Мы отметили, что большое количество кандидатов подало заявки на участие в выборах, но их участие ограничили. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основные свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность", - подчеркнула Седерфельт.

Представители ОБСЕ выразили свое разочарование, что власти Беларуси не выполнили рекомендаций по изменению избирательного законодательства.

Основные изменения, которые были предложены ОБСЕ после предыдущих выборов, касались принципов формирования избиркомов, прав кандидатов и прозрачности подсчета голосов. По словам Седерфельт, эти же рекомендации остаются актуальными и сегодня.

Напомним, на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Беларуси не избрали ни одного оппозиционера.

Больше всего в обновленной Палате представителей будет членов Коммунистической партии Беларуси. Депутатами стали 11 коммунистов.

На втором месте по количеству депутатов социалистическая Республиканская партия труда и справедливости. В новом созыве их будет шесть. Также депутатами стали два кандидата от Белорусской патриотической партии, по одному от Аграрной партии и Либерально-демократической.

Остальные почти 90 депутатов - внепартийные.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь состоит из 110 депутатов, которых выбирают по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе в один тур.

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