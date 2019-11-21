ГБР создало новый следственный отдел для дел Майдана
Бюро получит производства, которые расследовала Генпрокуратура.
Государственное бюро расследований создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
Об этом говорится на сайте ГБР.
Для создания нового подразделения были сокращены и перераспределены должности в других структурных подразделениях Бюро.
Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично – к НАБУ.
Верховная Рада планирует разрешить перевод следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса. Но законопроект примут не раньше 3 декабря.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.11.2019 00:48
21.11.2019 00:48