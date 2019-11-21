Чиновники горсовета Харькова присвоили 5,3 млн гривен при ремонте дорог, - СБУ

Остатки материалов продавали по заниженным ценам, а затем перепродавали - по рыночным.

Чиновники горсовета Харькова присвоили 5,3 млн гривен при ремонте дорог, - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачила систематические факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета денег, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2016-2018 годах чиновники незаконно продавали асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта. Тонны материалов реализовывали подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты же перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

"К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова", - подчеркнули в СБУ.

Комплексная строительно-техническая и экономическая экспертиза показала, что городскому бюджету был нанесен ущерб на почти 5,3 млн гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию по доказательствами осуществления сделки.

Фото: ssu.gov.ua

Двум чиновникам, в том числе замначальника департамента, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог.

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