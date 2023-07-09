Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО – спікер парламенту Естонії

Європейські парламенти підтримують вступ України до Альянсу.

Латвія буде всебічно підтримувати Україну до повної перемоги. В цьому запевнив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час першої міжнародної зустрічі, на яку були запрошені спікери парламентів України, Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Німеччини, інформує ZN.ua .

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«Україна в наших помислах. Ми робимо все для української перемоги. Ми будемо допомагати усім, чим можливо. До повної вашої перемоги», - зазначив президент Латвії, передає пресслужба Верховної Ради.

Спікери парламентів країн Європейського Союзу також висловили повну готовність продовжувати підтримувати Україну у її євроатлантичному та євроінтеграційному поступах.

Спікер литовського парламенту Вікторія Чмілітє-Нільсен зазначила, що на парламентському рівні Литва зробила все можливе і неможливе для вступу України до НАТО, тож тепер їх голос мають почути учасники саміту у Вільнюсі.

Президентка Бундестагу Бербель Бас та Маршалок Сейму Польщі Ельжбета Вітек підкреслили підтримку шляху України до НАТО та впевненість, що з Україною Альянс стане сильнішим.

Спікер Парламенту Естонії Лаурі Хуссара також зазначив, що Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО на саміті у Вільнюсі: «Наша зустріч за два дні до Вільнюсу є історичною, адже єдність країн Європи є важливою навколо спільних цінностей. Сьогодні ми всі стоїмо пліч-о-пліч з Україною, яка має отримати чіткі дороговкази до НАТО».