Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО – спікер парламенту Естонії

Європейські парламенти підтримують вступ України до Альянсу.

Латвія буде всебічно підтримувати Україну до повної перемоги. В цьому запевнив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час першої міжнародної зустрічі, на яку були запрошені спікери парламентів України, Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Німеччини, інформує ZN.ua.

Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО – спікер парламенту Естонії
© Прес-служба Верховної Ради України

«Україна в наших помислах. Ми робимо все для української перемоги. Ми будемо допомагати усім, чим можливо. До повної вашої перемоги», - зазначив президент Латвії, передає пресслужба Верховної Ради.

Спікери парламентів країн Європейського Союзу також висловили повну готовність продовжувати підтримувати Україну у її євроатлантичному та євроінтеграційному поступах.

Спікер литовського парламенту Вікторія Чмілітє-Нільсен зазначила, що на парламентському рівні Литва зробила все можливе і неможливе для вступу України до НАТО, тож тепер їх голос мають почути учасники саміту у Вільнюсі.

Президентка Бундестагу Бербель Бас та Маршалок Сейму Польщі Ельжбета Вітек підкреслили підтримку шляху України до НАТО та впевненість, що з Україною Альянс стане сильнішим.

Спікер Парламенту Естонії Лаурі Хуссара також зазначив, що Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО на саміті у Вільнюсі: «Наша зустріч за два дні до Вільнюсу є історичною, адже єдність країн Європи є важливою навколо спільних цінностей. Сьогодні ми всі стоїмо пліч-о-пліч з Україною, яка має отримати чіткі дороговкази до НАТО».


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗСУгорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗС
Росія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідкаРосія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідка
«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Кулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТОКулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТО
МЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у ВільнюсіМЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі
Стефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТОСтефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТО
Україна хоче збільшити виробництво бронетехніки і стати великим експортером зброї — КамишінУкраїна хоче збільшити виробництво бронетехніки і стати великим експортером зброї — Камишін
Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»
«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження
Від початку російського вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 13,5 млрд грн – МОЗВід початку російського вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 13,5 млрд грн – МОЗ
За підсумками саміту НАТО шлях України до Альянсу стане коротшим – КулебаЗа підсумками саміту НАТО шлях України до Альянсу стане коротшим – Кулеба
НАТО посилить політичне співробітництво з Україною шляхом створення спеціальної ради – СтолтенбергНАТО посилить політичне співробітництво з Україною шляхом створення спеціальної ради – Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости