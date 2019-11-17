Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши

"С нашей территории угроз никогда не будет".

Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность участия его армии в агрессии против Украины или Польши.

Об этом он сказал в воскресенье польским журналистам, пишет БелТА.

"Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам... Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь никогда никому не угрожала и не будет, несмотря на наличие "самой боеспособной армии" в СНГ.

"Натовцы и Запад оценивают как самую в СНГ мобильную, дисциплинированную, боеспособную армию. РоSSия превосходит нас по объему и по ядерному оружию. А самыми боеспособными, я читаю их мнения, они оценивают нас. Но мы никогда никому не угрожали и никогда не будем угрожать. С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут, и ассиметричные ответы на их действия", - заявил президент Беларуси.

Напомним, что раньше Лукашенко говорил, что Беларусь если и придет в Украину, то только "на тракторах и комбайнах".

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