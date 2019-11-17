На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека

На пункте пропуска необходимо присутствие бригад скорой помощи.

На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в эти выходные умерли два человека.

Об этом сообщил глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

В субботу около КПВВ скончался мужчина 1952 года рождения. Он направлялся с оккупированной территории, перешел временный мостовой переход и находился в демилитаризованной зоне на остановке в очереди для посадки на транспорт в сторону украинского КПВВ.

Около 8 часов утра мужчине стало плохо. Мужчина скончался практически моментально, написал Каплин в фейсбуке.

Вторая смерть произошла днем в воскресенье.

Мужчина 1942 года рождения утром приехал в Станицу Луганскую с оккупированной территории, а на обратном пути после прохождения КПВВ ему стало плохо.

"Помощь мужчине оказали волонтеры Красного креста, однако спасти мужчину не удалось, смерть наступила около 14 часов 30 минут", - рассказал Каплин.

Представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский сообщил, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям", - написал Лисянский в фейсбуке.

Напомним, что КПВВ в Станице Луганской - единственный действующий пропускной пункт на линии соприкосновения в Луганской области. Второй пункт пропуска может быть открыт в Золотом.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривенЭкс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен
Комбриг 128-й бригады ранен вблизи ДокучаевскаКомбриг 128-й бригады ранен вблизи Докучаевска
Бахматюк отказался признать себя подозреваемымБахматюк отказался признать себя подозреваемым
Блок рекламы


Похожие новости
Олегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени МагнитскогоОлегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени Магнитского
В Госпогранслужбе сообщили о приостановке работы КПВВ на адмигранице с Крымом
Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"
"Власти" "ЛНР" согласились на открытие КПВВ в Золотом, - глава Луганской ОГА"Власти" "ЛНР" согласились на открытие КПВВ в Золотом, - глава Луганской ОГА
Bloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человекаBloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Два КПВВ на админгранице с Крымом изменят режим работы из-за ремонтаДва КПВВ на админгранице с Крымом изменят режим работы из-за ремонта
Херсонская ОГА начала строительство новых КПВВ на админгранице с КрымомХерсонская ОГА начала строительство новых КПВВ на админгранице с Крымом
Die Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в УкраинеDie Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в Украине
Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
Последние новости
Подгружаем последние новости