РоSSийские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - Воронченко

Провокационные учения роSSийские военные провели 10 июля этого года.

РоSSийские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - Воронченко
Фото: russian.rfi.fr

РоSSийские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

Провокационные учения роSSийские военные провели 10 июля этого года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море, сообщает Думская.

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после захвата Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования «Калибр». Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли

При помощи противокорабельных систем РоSSия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов - истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

РоSSияне регулярно испытывают новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп.

О том, что РоSSия разместила в Крыму бомбардировщики Ту-22М3, еще в марте сообщил глава комитета роSSийского Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Кроме того, по его словам, на полуострове были развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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