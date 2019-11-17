Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков

Виктор Гайчук является родственником президента страны Додона.

Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Виктор Гайчук
Фото: 1news.md

Виктор Гайчук, который 14 занял должность министра обороны Молдовы в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику, оказался сторонником террористических группировок на Донбассе.

Об этом сообщил местный сайт OMEGA.

Нынешний глава минобороны Молдовы восхищался "духом и мужеством" донбасских боевиков еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.

По данным издания, до ухода в правительство Гайчук был советником президента Молдовы Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона.

Напомним, власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророSSийских сил. 14 ноября в Молдове назначили новое правительство. Премьер-министром вместо проевропейского политика Майи Санду стал советник президента-социалиста Ион Кику. В целом шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Игоря Додона.

С 19 апреля 2001 по 15 октября 2004 года Гайчук возглавлял министерство обороны Молдовы.

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