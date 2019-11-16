В Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министров

Матеуш Моравецкий одновременно будет министром спорта.

В Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министров
Фото: rmf24.pl

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства. Приведенный к присяге Совет министров будет состоять из двадцати министерств, в основном их будут возглавлять прежние министры, передает Радио Польша.

Новое правительство возглавит Матеуш Моравецкий. Его заместителями останутся Ярослав Говин и Петр Глиньский. Третьим вице-премьером избран министр государственного имущества Яцек Сасин.

В новом правительстве не будет Министерства энергетики, предпринимательства и технологий и Министерства инвестиций и развития. В то же время были созданы новые ведомства - Министерство развития, Министерство управления фондами, Министерство госактивов и Министерство климата.

Большинство министров остаются на своих должностях. При этом Министерство спорта временно возглавит премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Напомним, в октябре в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Правящая в стране с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" получила 235 из 460 мест в нижней палате.

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