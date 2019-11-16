Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ

Организаторы признали факт участия команды "ДНР".

Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Посольство Украины в Японии передало официальному Токио обращение из-за участия команды "ДНР" на Кубке мира по каратэ, проводимом одной из малоизвестных федераций.

Об этом дипломатическое учреждение сообщило в Facebook.

По информации посольства, организатором соревнований выступила частная организация - "Всемирная федерация каратэномити".

Организаторы турнира подтвердили факт приглашения спортсменов из клуба, находящегося на оккупированной территории Донецкой области.

При этом в украинском посольстве отметили, что с начала боевых действий на востоке Украины Япония постоянно поддерживает официальный Киев и их позиция не меняется.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"
Йованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" ТрампаЙованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" Трампа
Конгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла СШАКонгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла США
Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)
Скороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - КорниенкоСкороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - Корниенко
Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" отказали в визе СШАПобедительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" отказали в визе США
Украина не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным, - ПристайкоУкраина не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным, - Пристайко
Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его "обвела вокруг пальца"Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его "обвела вокруг пальца"
НАТО придется покупать памперсы из-за роSSийских танков, - КоломойскийНАТО придется покупать памперсы из-за роSSийских танков, - Коломойский
Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения из-за драки с ГерусомЛяшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения из-за драки с Герусом
Последние новости
Подгружаем последние новости