В Раде исключили дальнейшее разведение на Донбассе до нормандской встречи

Дальнейшее разведение может произойти по результатам нормандской встречи.

В Раде исключили дальнейшее разведение на Донбассе до нормандской встречи
Александр Завитневич
Фото: УНИАН

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что на сегодня дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита "нормандской четверки", не планируется. Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

По словам Завитневича, на сегодня Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта для дальнейшего разведения, однако решения по этому вопросу будут приниматься уж после нормандской встречи, поскольку никаких приказов от главнокомандующего не поступало.

"Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - сказал Завитневич.

Он добавил, что саммит "нормандской четверки" должен состояться до конца года.

Напомним, во время выступления по итогам саммита БРИКС, президент РФ Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, он заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить" в нормандском формате.

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