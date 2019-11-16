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2019-11-16
Штаб ООС показал фото последствий обстрела по Каменке
Сгорел дом в дачном городке.
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news
Штаб Операции Объединенных сил обнародовал фотографии последствий обстрела пророSSийских вооруженных формирований, который они совершили 14 ноября по н.п. Каменка Донецкой области.
Снимки разрушений были опубликованы на странице ООС в Facebook. Сообщается, что в результате обстрела загорелся частный дом в дачном городке "Акация".
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news
"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничего, даже запугивания и террора гражданского населения", - подчеркнули в штабе.
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news
Напомним, за 14 ноября боевики восемь раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
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