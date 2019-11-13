Представительница Кабмина в Раде может лишиться должности из-за отказа поддержать рынок земли

"Гончарук отправил смс одному из депутатов. И это озвучил Арахамия лично самой Верещук".

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук может лишиться этой должности из-за отказа поддержать запуск рынка земли.

Об этом LB.ua рассказал источник в "Слуге народа".

"[Премьер] Гончарук отправил смс одному из депутатов. И это озвучил [лидер фракции] Арахамия лично самой Верещук прямо в зале", - сказал он.

В кулуарах Верховной Рады утром 13 ноября Верещук заявила, что "надо было бы объяснить для начала людям каким будет рынок земли, чтобы потом люди на майданах не отстаивали свое право".

По ее словам, одним из спорных моментов является лимит на концентрацию земли в размере 200 тыс. га (0,5% от всей площади сельхозземель). Она считает, что это слишком много.

"Считаю, это мое субъективное мнение, что закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь... земля - это то, что нас должно объединять, а не разъединять", - сказала депутат.

Верховная Рада около 12:40 начала рассмотрение одиннадцати законопроектов об открытии рынка земли, хотя консультации глав фракций по рынку земли зашли в тупик, а фракции "Батькивщины" и ОПЗЖ блокируют президиум и трибуну парламента.

Рабочий законопроект, который поддерживается правительством, зарегистрирован под №2178-10.