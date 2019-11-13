Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго

После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей.

Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго
Фото: mil.gov.ua

Украинские миротворцы нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения МИ-24 по боевикам в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел в районе Семулике, что в провинции Северное Киву. В частности, представители бандформирования ADF (Allied Democratic Forses) открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН.

"В то же время, в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx. В ответ на дерзкие действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было принято решение о немедленном огонь в ответ", - говорится в сообщении.

После чего, получив приказ об огневой поддержке наземных сил, украинские пилоты нанесли воздушный удар по боевикам.

После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей.

В результате нападения бандформирования ни один украинский миротворец не пострадал.

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