Кулеба не ожидает от Евросоюза обещаний о вступлении Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сомневается, что от Европейского союза сейчас можно ожидать громких обещаний по вступлению Украины.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу" вечером 9 ноября.

"Европа 500 лет правила миром, до конца Второй мировой войны это были люди, которые решали любые вопросы почти во всем мире. Потом пошел процесс сворачивания амбиций. Что мы видим теперь? Реально миром рулят Китай и США , к ним подбирается Индия, где-то, брязкая оружием и ракетами, бродит РоSSия. И Европа в этой схеме растерялась, мы видим усталость от амбиций. Когда "брексит" происходит, когда Евросоюз отказывается начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией - это усталость от амбиций", - сказал Кулеба.

"И здесь мы такие: мы же тоже хотим. На этом фоне я понимаю, что мы не получим ни громких обещаний, ни каких-то больших, масштабных проектов. Поэтому нам нужно сосредоточиться на другом. Если мы не можем открыть дверь, то давайте откроем все окна. Объединим наши экономики, объединим людей максимально", - добавил он.

Он считает, что если это произойдет, то "членство в ЕС придет само собой".

Кулеба добавил, что украинское правительство поставило себе задачу добиться соответствия экономическим критериям для вступления в ЕС в течение ближайших пяти лет

"Через пять лет мы должны сказать: дорогой ЕС , вот наши цифры, мы готовы, принимайте. Но мы понимаем, что Европейский союз не будет готов нас принять. Мы вступим в ЕС тогда, когда будет воля и готовность обеих сторон. Македония, Албания были на 100% уверены, что с ними начнут переговоры, а переговоры не начались - Франция передумала", - сказал Кулеба.

Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вступление Украины в Евросоюз возможно в лучшем случае в 2035 году.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году.