Дубневич вышел на свободу, - адвокат

"Буквально 40 минут назад он вышел на свободу"

Дубневич вышел на свободу, - адвокат
Фото: Макс Требухов

Нардеп Ярослав Дубневич вышел из-под стражи после внесения полной суммы залога. Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин.

"В течение вчерашнего дня за него был внесен залог в полном объеме и буквально 40 минут назад он вышел на свободу", - сказал Тананакин агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен (ч.5 ст.191 УК).

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен, но 7 ноября апелляционная палата ужесточила меру пресечения до содержания под стражей. Сумма залога при этом была снижена до 90 млн гривен.

Ярослав Дубневич - первый депутат 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

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