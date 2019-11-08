На Донбассе погиб боец 92-й бригады

7 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела из противотанковых управляемых ракет погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады житель города Чугуев Харьковской области Герман Бродников.

Об этом сообщила пресс-служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"Сегодня сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-кругляком свого подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши побратимы у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года", - говорится в сообщении.

Еще трое бойцов бригады получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.

В вечерней сводке пресс-центра ООС сообщалось, что с начала суток боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.