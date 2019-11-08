На "Прямом" показали розыгрыш с захватом студии людьми в камуфляже

По словам Вересня, это была попытка довести до абсурда происходящее вокруг телеканала.

На телеканале "Прямой" во время прямого эфира показали розыгрыш с захватом студии людьми в камуфляже и масках.

Три человека с бутафорскими автоматами ворвались в помещение, где с гостями эфира общались телеведущие Мыкола Вересень и Светлана Орловская. Вересень упал на пол, а мужчины в камуфляжах стали бегать по студии, напугав некоторых присутствовавших на эфире зрителей.

В конце концов они подняли Вересня, поставили его рядом с Орловской, чтобы сделать селфи, и ушли.

Как пояснил потом Вересень, это была попытка довести до абсурда происходящее вокруг телеканала.

"Сейчас, собственно, доводят до абсурда ситуацию со свободой слова в Украине. Мы показываем, что может произойти. Сегодня приходят с обысками к владельцу телеканала "Прямой", а кто знает, что может произойти завтра? Завтра могут не просто прийти и сделать селфи. Завтра может случиться что-то другое", - добавила генеральный продюсер "Прямого" Орловская.

Напомним, утром 7 ноября Государственное бюро расследований пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко.

Он приобрел телеканал "Тонис", на базе которого потом создали "Прямой", весной 2017 года. До этого "Тонис" связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Команда "Прямого" расценила обыски у Макеенко как наступление на свободу слова.

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