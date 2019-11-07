Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат

Автором законпороекта был глава финансового комитета.

Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат
Фото: Михаил Палинчак

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября ветировал закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый Верховной Радой 17 ноября.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Автором законопроекта был глава финансового комитета, член фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Предложений Зеленского к законопроекту пока нет.

В принятом законопроекте было указано, что верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях пересечения границы и въезда/выезда на оккупированную территорию, идентификационный код, данные о банковских счетах.

Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат должен быть установлен Кабинетом Министров.

При этом орган по верификации будет уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.

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