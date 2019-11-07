Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском

В Петровском идут седьмые сутки перемирия.

Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском
Фото: стопкадр видео

Украинская сторона готова начать разведение сил в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра ООС Андрей Агеев агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил на участке №3 8 ноября с 12.00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - добавил Агеев.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко на одном из брифингов уверял, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможнеНефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людейПольская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
Блок рекламы


Похожие новости
После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООСПосле разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС
ОБСЕ подтвердила разведение сил в ЗолотомОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом
Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - министр обороныУкраина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - министр обороны
Евросоюз одобрил разведение войск возле ЗолотогоЕвросоюз одобрил разведение войск возле Золотого
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - ЗеленскийУкраина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский
Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноябряЗеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября
Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"
Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образованияРада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
Пристайко: разведение войск открывает путь к "нормандской" встречеПристайко: разведение войск открывает путь к "нормандской" встрече
Последние новости
Подгружаем последние новости