Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за роSSийского паспорта

Разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за роSSийского паспорта

Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кожухаровой из-за ее роSSийского паспорта.

Об этом сообщил ее коллега, роSSийский арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.

По словам Болдачева, японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма Россией, передает Крым.Реалии.

Музыкант также заявил, что в диппредставительстве Японии ему разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

РоSSийский сенатор из Крыма Сергей Цеков в комментарии роSSийским СМИ заявил, что отказ в японской визе саксофонистке Веронике Кожухаровой является "прямым нарушением прав человека".

Ранее Депутат Госдумы РоSSии, бывший роSSийский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей отказали в выдаче визы для поездки в Японию.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможнеНефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людейПольская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
Блок рекламы


Похожие новости
Украина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИДУкраина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД
Зеленский намерен собрать Кабмин из-за долгов "Укроборонпрома"Зеленский намерен собрать Кабмин из-за долгов "Укроборонпрома"
В ГПУ начали служебную проверку из-за возможной пропажи материалов по МайдануВ ГПУ начали служебную проверку из-за возможной пропажи материалов по Майдану
Главой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии КрымаГлавой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии Крыма
Глава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех нормГлава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм
Министры рассказали, из-за чего больше всего спорили на КабминеМинистры рассказали, из-за чего больше всего спорили на Кабмине
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показанияПрокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
РПЦ прекратит поминать главу Греческой церкви из-за признания ею ПЦУРПЦ прекратит поминать главу Греческой церкви из-за признания ею ПЦУ
Из-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должностиИз-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должности
Последние новости
Подгружаем последние новости