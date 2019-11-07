Вышинский не явился на суд в Киев "по состоянию здоровья" (Обновлено)

Судебное заседание перенесли на 14 января 2020 года.

?Вышинский не явился на суд в Киев "по состоянию здоровья" (Обновлено)
Кирилл Вышинский
Фото: Lb.ua

Обвиняемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не приедет в Киев на заседание суда "по состоянию здоровья".

Об этом он заявил роSSийским СМИ.

"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им.Сеченова - ред.), Где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться в Киеве", - сказал Вышинский.

Он также заявил, что узнал о проблемах со здоровьем во время обследования.

"Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы будут продолжаться", - сказал Вышинский.

Его адвокаты сегодня будут просить суд о переносе заседания. Сейчас суд должен начать рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательств, допроса свидетелей.

Обновление. "Интерфакс-Украина" сообщает, что Подольский районный суд города Киева перенёс судебное заседание по Вышинскому на 14 января 2020 года.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У него дома нашли роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого Вышинского отправили в Москву.

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