Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове

"С 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год".

Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский остался в шоке после посещения харьковских оборонных заводов.

Об этом он сказал на совещании по вопросу "Укроборонпрома" в Харькове.

"Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?" - возмутился Зеленский.

Он добавил, что рабочим на заводах платят копейки. "На авиационном заводе - 3500 гривен. Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях?" - сказал президент.

Зимой приходится работать в помещениях при температуре 0 градусов, добавил он.

"Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали", - сказал Зеленский.

Всего в Харьковской области есть 18 предприятий "Укроборонпрома".

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