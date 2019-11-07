Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка

Правительство выполнило требование нового языкового закона.

Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Комиссия - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность направляет и координирует Кабмин через министра образования и науки. Задачей комиссии является сохранение и развитие государственного языка через установление стандартов и методов проверки уровня владения языком, необходимым для приобретения гражданства Украины или занятия определенных законами должностей.

Напомним, летом 2019 года в Украине вступил в силу новый языковой закон, который вводит сертификацию уровня владения украинским языком государственными чиновниками. Требования относительно соответствующего уровня владения языком и проверку его уровня будет осуществлять Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

Также закон учредил должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом министров.

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