ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу бронежилетов

7 тысяч купленных бронежилетов оказались бракованными.

ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу бронежилетов
Фото: Сергей Нужненко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

Среди подозреваемых - начальник одного из главных управлений Минобороны, его заместители и начальники отделов.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.

Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются. "Они не отвечали техническим характеристикам",- сказал он.

Раньше в ГБР сообщили, что закупленный чиновникам бронежилет "Корсар М3с" первого класса защиты не должен простреливаться в случае атмосферных осадков или в случае погружения в воду. Однако во время следственных действий бронежилет не прошел баллистические испытания на стойкость к обстрелу 9х18 мм пистолетными патронами.

Бронепластина "Корсара М3с" четвертого класса защиты тоже не прошла испытания. По нему стреляли винтовочной пулей 7,62 мм (три выстрела, одно пробитие) и пулей 5,45 мм автомата АК-74 (три выстрела, одно пробитие).

Начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко (он один из подозреваемых) претензии Госбюро расследований отвергал. Летом 2019 года он обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписи прослушки по этому делу.

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