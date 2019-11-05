Соратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской области

Глава Днепропетровского областного совета, член центрального совета партии "Европейская солидарность" Глеб Прыгунов заявил об уходе с должности.

Об этом он сообщил во вторник в фейсбуке.

На прошлой неделе стало известно, что Прыгунову готовят увольнение. Пока глава облсовета был в Страсбурге на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, исполняющий обязанности председателя облсовета Святослав Олийнык (близкий к Игорю Коломойскому) подписал распоряжение о созыве сессии на 8 ноября. В повестке дня заседания значится вопрос о выражении недоверия Прыгунову.

Не дожидаясь сессии, Прыгунов сам подал в отставку, попутно заявив о реванше Партии регионов в Днепропетровском областном совете.

"Четыре года назад мы объединились в демократическую коалицию, чтобы отстранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня много партий, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария. Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под общеукраинскую политическую картину при условии поддержки «папередников». Хотя получить недоверие от Партии регионов считаю положительной оценкой своей деятельности – значит, мы все делали верно! Не хочу ставить коллег по демократической коалиции перед выбором: поддержать Партию регионов в этом вопросе или нет… Итак, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с поста председателя областного совета!" - говорится в заявлении Прыгунова.

Напомним, что в 2014 году после победы Петра Порошенко на выборах президента Прыгунов возглавил региональное отделение президентской партии. В октябре 2015 году Прыгунов был избран депутатом Днепропетровского областного совета VII созыва. 16 декабря 2015 года стал главой облсовета.