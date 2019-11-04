Новым премьером Румынии стал Людовик Орбан

Назначение правительства позволит запустить процесс выдвижения румынского кандидата в Еврокомиссию.

Новым премьером Румынии стал Людовик Орбан
Людовик Орбан
Фото: digi24.ro

Парламент Румынии 4 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

За правительство в составе 16 министров и программу управления Национально-либеральной партии проголосовали 240 членов парламента, передает Радио Свобода.

Национально-либеральная партия (PNL) является членом правоцентристского альянса Европейской народной партии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил лидера правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) Людовика Орбана премьер-министром страны 15 октября. Приход нового правительства стал возможным после того, как возглавляемый левой Социал-демократической партией кабинет распался после потери вотума доверия.

Сегодняшнее голосование в парламенте является важным не только для Румынии, но и для ЕС. Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбаций в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.

Как отмечает агентство Reuters, назначение правительства позволит запустить процесс выдвижения румынского кандидата в Еврокомиссию.

Ранее сообщалось, что у правительства Орбана будет короткий мандат, поскольку он выступает за проведение досрочных выборов.

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