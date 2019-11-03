Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания
Международная следственная группа допросила боевика перед обменом.
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17. Об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, передает Укринформ.
"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа", - сказала Мосдейк.
В то же время комментировать заявления Цемаха она отказалась, ссылаясь на конфиденциальность сказанного во время допроса.
"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила Мосдейк и отметила, что Цемах является важным свидетелем для расследования дела MH17.
"Цемах - это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные роSSийские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.
Напомним, несколько дней назад бывший "начальник ПВО" Славянской бригады боевиков "ДНР" Владимир Цемах в интервью обвиняемому в госизмене и сепаратизме Кириллу Вышинскому заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.
В сентябре Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемого.
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