Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания

Международная следственная группа допросила боевика перед обменом.

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания
Владимир Цемах
Фото: Lb.ua

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17. Об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, передает Укринформ.

"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа", - сказала Мосдейк.

В то же время комментировать заявления Цемаха она отказалась, ссылаясь на конфиденциальность сказанного во время допроса.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила Мосдейк и отметила, что Цемах является важным свидетелем для расследования дела MH17.

"Цемах - это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные роSSийские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

Напомним, несколько дней назад бывший "начальник ПВО" Славянской бригады боевиков "ДНР" Владимир Цемах в интервью обвиняемому в госизмене и сепаратизме Кириллу Вышинскому заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

В сентябре Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемого.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Блок рекламы


Похожие новости
Сейчас подбирают кандидатов на обмен пленных, - ПристайкоСейчас подбирают кандидатов на обмен пленных, - Пристайко
В итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили венгерские поправкиВ итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили венгерские поправки
Генпрокуратура передаст дела по Майдану ГБРГенпрокуратура передаст дела по Майдану ГБР
Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образованияРада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
Прокуратура Болгарии заподозрила роSSийского дипломата в шпионажеПрокуратура Болгарии заподозрила роSSийского дипломата в шпионаже
В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте ТрампаВ Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа
УП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взяткеУП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взятке
Прокуратура заочно предъявила подозрение крымскому судье по делу Ильми УмеровуПрокуратура заочно предъявила подозрение крымскому судье по делу Ильми Умерову
Глава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте ТрампаГлава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
Турция и курды обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огняТурция и курды обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости