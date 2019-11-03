Иран сохранит запрет на переговоры с США

Верховный лидер страны сделал заявление к 40-й годовщине разрыва дипломатических отношений.

Иран сохранит запрет на переговоры с США
Фото: nikcity.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в годовщину разрыва дипломатических отношений с США заявил, что Тегеран сохранит запрет на переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

"Один из способов блокировать политическое проникновение Америки - это запретить любые переговоры с Америкой. Это означает, что Иран не уступит давлению Америки. Те, кто считает, что переговоры с врагом решат наши проблемы, на 100% ошибаются", - заявил Хаменеи, выступая на государственном телевидении.

Заявление Хаменеи прозвучало за день до 40-летия захвата посольства США в Тегеране.

4 ноября 1979 года в Тегеране были взяты в заложники более 60 американских дипломатов и сотрудников посольства США. Администрация США оценила это как "объявление войны институту дипломатических отношений" и начала политику санкций против Ирана.

Последний из американцев был освобожден через два года, в 1981 году, но дипломатический кризис, который начался 40 лет назад, все еще продолжается.

Кризис в отношениях между странами усилилась после того, как президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года между Ираном и крупнейшими государствами мира. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Тегерана в ответ на отмену санкций.

Вашингтон вернул санкции, направленные на прекращение всего экспорта нефти в Иране, заявив, что стремится заставить Иран вести переговоры для достижения более широкого соглашения.

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