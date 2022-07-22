Ізраїль зруйнував підприємство зі збирання іранських БПЛА під Дамаском

Армія оборони Ізраїлю рано-вранці 22 липня завдала ракетного удару і зруйнувала іранське підприємство зі збору безпілотних літальних апаратів у передмісті сирійської столиці Дамаска. Про це повідомляє Головком із посиланням на моніторингову групу The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

За даними групи, в результаті ракетного удару кілька сирійських військових, трьох іноземців, а також двох членів шиїтської ісламістської організації "Хезболла" було вбито. Об'єкт повністю зруйнований.

Крім того, Ізраїль атакував військові бази, на яких знаходяться іранські сили.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Одразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною та спростував твердження про постачання зброї.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

США обіцяли посилити санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники, що поховає надії Тегерана на зняття санкцій в результаті укладання "ядерної угоди"