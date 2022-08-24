Українці борються проти тиранії з відвагою та переконаністю – Блінкен

Попри шість місяців жорстокого насильства та руйнувань в Україні з боку російського уряду, українці борються з відвагою та переконаністю.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

У face of six months brutal violence and destruction in Ukraine by the Russian government, Ukrainians are fighting with courage and conviction. Вони є захищеними своїми unique heritage і upholding їх демократична влада проти tyranny. https://t.co/MKTVV0dkHs pic.twitter.com/IPccCTYxEF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

"Вони захищають свою унікальну спадщину і підтримують свій демократичний уряд від тиранії", - наголосив він.

У ще одному твітті, присвяченому Дню незалежності України, Блінкен написав: "День Незалежності України – це нагадування про те, за що бореться Україна: захистити свої будинки, свої родини, своїх співгромадян, свою країну – свою незалежність. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну як завгодно ".