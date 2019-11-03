Аркадий Бабченко покинул Украину

РоSSийский журналист Аркадий Бабченко выехал из Украины. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Из слова журналиста следует, что он уехал из Украины из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.

"Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал...А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою", - написал Бабченко.

В комментариях к посту журналист сообщил, что уехал в Израиль и что собирается вернуться в Украину в будущем.

"Это временная эвакуация...Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - написал он.

Бабченко работал в РоSSии военным корреспондентом, в частности, во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Находился в оппозиции к действующей роSSийской власти. Высказывал поддержку вооруженным силам Украины в войне на Донбассе. Покинул РФ в связи с угрозами. С августа 2017 года проживал в Украине.

Весной прошлого года Аркадий Бабченко стал фигурантом громкого инцидента.

29 мая появилась информация, что Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве . На следующий день СБУ и генпрокуратура показали его живого и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и получить список людей, которым также может угрожать опасность.

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора - исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа. Он утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цимбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

На суде Герман назвал вероятного заказчика из РоSSии - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в РоSSию. Пивоварник, со слов Германа, якобы работал в "личном фонде" президента РФ Владимира Путина. В Кремле отрицают существование такого фонда.