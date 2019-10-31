В полиции заверили, что большинство ветеранов уехали из Золотого

Сейчас там осталось десять безоружных волонтеров-ветеранов.

В полиции заверили, что большинство ветеранов уехали из Золотого
Фото: Макс Левин

Большая часть из ветеранов, которые находились в Золотом, уехали оттуда, остались только десять человек.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает hromadske.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они занимаются волонтерским делом", - рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои". Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что внештатных ситуаций не было.

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

Утром 28 октября к бойцам в Золотое приехала полиция. Замглавы НПУ Вадим Троян объяснил приезд правоохранителей "обычной проверкой" и заверил, что представителей "Нацкорпуса" не будут выгонять из Золотого.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом.

В тот же день глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что в Золотом находятся добровольцы-ветераны. Как того требовал закон, после введения "желтой зоны" они сдали оружие, поэтому их действия абсолютно законны.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку МаркиваНа здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку Маркива
Кабмин предложил выделить 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветерановКабмин предложил выделить 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Оккупанты обстреляли участок разведения сил у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметовОккупанты обстреляли участок разведения сил у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов
Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривенЧиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции ДемедюкаЗеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка
При Минветеранов создадут Совет семей погибших военнослужащихПри Минветеранов создадут Совет семей погибших военнослужащих
В полиции назвали количество участников акций в КиевеВ полиции назвали количество участников акций в Киеве
Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"
Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнесаГлава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
Последние новости
Подгружаем последние новости