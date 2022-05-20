Шойгу заявил об «эвакуации» с «Азовстали» 177 гражданских, большинство женщины и дети

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли в том числе 177 гражданских, а также почти две тысячи военных Вооруженных сил Украины, заявил в пятницу министр обороны РоSSии Сергей Шойгу.

«С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», - утверждает глава минобороны РФ .

Он добавил, что «блокирование завода "Азовсталь" продолжается» и из него продолжают выходить военные.

«На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», - сказал Шойгу.