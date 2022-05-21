Тела оккупантов найдены на Харьковщине, подполковник Герасимов среди них: в полиции показали фото

На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов, среди которых и подполковник Герасимов.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук.

Так, по словам Болвинова, на Харьковщине в Золочевском районе нашли захоронение шести роSSийских оккупантов, которых похоронили местные жители.

Теперь сотрудники полиции эксгумировали тела военных вражеского государства, чтобы подготовить их к передаче в соответствии с международными процедурами.

При этом Болвинов подчеркнул, что в полиции сообщили о том, что были найдены могилы на разных улицах населенного пункта без каких-либо знаков – на них только стояли самодельные кресты.

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. РоSSияне не заинтересованы забирать убитых", – рассказал он.

Болвинов также уточнил, что всего нашли шесть тел погибших военных РФ . Они все были в форменной одежде роSSийских вооруженных сил. Один из найденных погибших – подполковник Герасимов В. С.

"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по-православному", – добавил он.