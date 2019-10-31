Экс-главу Минздрава Крыма освободили из-под домашнего ареста

Обвиняемому в государственной измене Михальчевскому смягчили меру пресечения.

Экс-главу Минздрава Крыма освободили из-под домашнего ареста
Петр Михальчевский
Фото: ria.ru

Днепровский районный суд Киева освободил из-под домашнего ареста обвиняемого в госизмене экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на источник в госорганах Украины.

Обвиняемому в государственной измене Михальчевскому смягчили меру пресечения - с домашнего ареста на личное обязательство.

Защита экс-чиновника подтвердила эту информацию.

Напомним, Михальчевский находился под стражей с 8 января 2018 года. Вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

Михальчевский занимал пост "министра здравоохранения Крыма" с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном РоSSии правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

9 июля 2019 года Днепровский райсуд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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