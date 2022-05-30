Свидетель в псевдосуде Крыма заявил о пытках током

Во время заседания о так называемом «подрыве газопровода», в котором обвиняют первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых, в незаконном «Верховном суде Крыма» свидетель заявил о пытках, сообщил адвокат Николай Полозов.

На последнем заседании суда свидетель Эльдар Одаманов, которого в ночь на 4 сентября 2021 похитили сотрудники ФСБ, заявил, что после задержания его привезли в неизвестное помещение, привязали скотчем к стулу и пытали током. В результате пыток он согласился подписать любые документы и прошел тест на полиграфе.

«На прокуроре и судьях лица не было. Молчали. Не слышно было обычного ехидства судьи Козырева, из-за которого я уже дважды получал замечания. Встрепенулись они только тогда, когда адвокаты стали подробно выяснять факт пыток, очень похожих на те, которые подвергли Асана, Азиза, меня и еще одного свидетеля Шевкета Усеинова», - сообщил детали заседания Нариман Джелялов.

При этом на предыдущих заседаниях суда так называемый «прокурор» долгое время подавал ходатайство об объявлении показаний Одаманова без его личного присутствия в зале заседаний.

Тем не менее на судебное заседание не допустили слушателей из-за того, что «для заседания был отведен маленький зал».

«Коллегия судей» также допрашивала по этому делу ряд тайных свидетелей, которых отказалась раскрывать по ходатайству защиты. Один из них не смог вспомнить ни одну улицу в Херсоне.