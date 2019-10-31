Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"

Всего было три условия: подтверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера", разведения войск в Золотом и разведение в Петровском.

?Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что третье и последнее условием для проведения встречи в "нормандской формате" - разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе - запланировано на 4 ноября, при условии соблюдения на этом участке режима прекращения огня в течение недели.

Об этом он заявил по итогам заседания Комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, сообщается на сайте президента.

"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться... Потому что главный результат - договоренности о прекращении войны", - подчеркнул Зеленкий.

Он также напомнил, что всего было три условия для проведения встречи: подтверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера", разведения войск в Золотом и разведение в Петровском.

"Когда мы говорим «Золотое», мы должны понимать, что это - Екатериновка. Есть пять участков в Золотом. Четыре из них контролирует украинская власть, украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Екатериновке", - отметил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны выразил поддержку стремлений Украины к установлению мира.

"Мы еще раз приветствуем позиции президента Зеленского, который проводит соответствующую работу, переговоры, для того, чтобы положить конец боевым действиям на востоке Украины. Для меня очень большая честь встретиться с президентом. Когда я слышу его выступления, меня это всегда вдохновляет. Это еще раз свидетельствует о том, что у нас настоящее партнерство, сотрудничество между Украиной и НАТО", - сказал он.

Напомним, 10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

19 октября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки". 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча может состояться в ноябре.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 30 октября, Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".

Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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